У центрі Херсона біля будівлі міської адміністрації пролунав вибух: що відомо (відео)

За попередньою інформацією, вибух стався у приміщенні кафе. Постраждав офіціант закладу.

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В окупованому російськими військами Херсоні 7 червня стався вибух у кафе Nostalgie, розташованому навпроти будівлі військово-цивільної адміністрації, повідомляє агентство "РІА-Новини".

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За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. Кореспондент "РІА", який прибув на місце події, повідомив, що в кафе вибиті двері, шибки розбиті. До будівлі кафе під’їхала карета швидкої допомоги.

Пізніше видання повідомило, що внаслідок вибуху одну людину поранено — за попередніми даними, легке поранення отримав офіціант закладу.

Про причини події поки що не повідомляють. Як заявив "заступник голови" адміністрації регіону Кирило Стремоусов, вибух у кафе Nostalgie міг стати наслідком закладки вибухового пристрою.

Раніше повідомляли, що 2 червня в окупованому росіянами Бердянську в міському порту пролунали два вибухи. Місцеві жителі припустили, що в порту відбулася диверсія, здійснена українськими військовими чи партизанами.

30 травня в центрі Мелітополя поряд із багатоповерхівкою, де мешкає "губернатор" Запорізької області Євген Балицький, прогримів сильний вибух. Встановлено, що вибух стався за кафе "Шторм" між центральною площею та ТЦ "Квартал".