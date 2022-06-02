У порту окупованого росіянами Бердянська пролунали два вибухи (фото, відео)

Городяни припустили, що вибухи є результатом роботи українських диверсантів, російські пропагандисти це спростовують.

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Удень, 2 червня, мешканці окупованого Бердянська почули звук двох потужних вибухів у міському порту. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, в коментарях городяни діляться відео та фото з місця подій.

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Мешканці Бердянська припустили, що в порту відбулася диверсія, яку влаштували українські військовослужбовці чи партизани.

Російські пропагандисти заявили, що це не так.

"Вибухи — це розмінування порту. Всі історії про ДРГ і так далі від українських телеграм-каналів — фейк", — запевнив кримський колаборант, колишній український журналіст Олег Крючков.

Незабаром очолюване медіа "Крим 24" опублікувало повідомлення про те, що інженерна служба Чорноморського Флоту Росії проводить розмінування об'єктів Бердянського порту. Мета окупантів — підготувати порт до прийому цивільних кораблів. Ці роботи планують закінчити протягом трьох діб.

Таке пояснення задовольнило не всіх. Ті, хто сумнівається, наголошують, що в порту протягом трьох місяців окупанти проводили різні роботи, водночас виходить, що за розмінування вони взялися тільки зараз.

Нагадаємо, наприкінці березня ЗСУ завдали удару ракетою "Точка-У" по російських кораблях, що стояли в порту Бердянська. Внаслідок цього знищено великий десантний корабель "Саратов". Генерал-майор СБУ Віктор Ягун упевнений, що ця операція є унікальною, оскільки корабель знищили зброєю, яка безпосередньо не призначена для бойових дій на морі.