Російський корабель "Саратов" у порту Бердянська знищили ракетою "Точка У" (фото, відео)

За словами генерал-майора СБУ, великий десантний корабель знищили зброєю, яка безпосередньо не призначена для морських бойових дій.

Збройні Сили України (ЗСУ) знищили ракетою "Точка-У" російський великий десантний корабель "Саратов" у порту Бердянська. Про це сказав генерал-майор СБУ Віктор Ягун в ефірі єдиного телемарафону.

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Генерал наголосив, що корабель знищили зброєю, яка безпосередньо не призначена для бойових дій на морі. За його словами, з початку війни ЗСУ провели кілька подібних операцій.

[ + – ] Росіяни хотіли доставити на кораблі "Саратов" 400 морпіхів

"Накрили" ракетними комплексами з берега патрульний корабель біля Одеси, використали ПЗРК проти катера. Це унікальні ситуації, їх можна вивчати", – заявив військовий.

[ + – ] ЗСУ з початку війни з Росією провели кілька подібних операцій

Генерал розповів, що українські військові активно постійно отримують розвідувальну інформацію від населення окупованих територій.

"Значна частина населення, яке перебуває під окупацією, добровільно допомагає ЗСУ та розвідці. Інформація надходить у режимі онлайн", — зазначив він.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 24 березня говорив, що росіяни хотіли доставити на кораблі "Саратов" 400 морпіхів, 20 танків та 40 БТР. Судно, що згоріло, вже частково затоплено

Спочатку Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення великого російського корабля "Орськ". Нардеп Олексій Гончаренко казав, що на кораблі були запаси палива для загарбників у Маріуполі. Журналіст Андрій Цаплієнко писав, що ЗСУ допомогли партизани.

Зазначимо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив про наявність у розвідки України інформаторів в армії та політичних колах РФ, а також у Кремлі.