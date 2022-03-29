Российский корабль "Саратов" в порту Бердянска уничтожили ракетой "Точка У" (фото, видео)

По словам генерал-майора СБУ, крупный десантный корабль уничтожили оружием, которое напрямую не предназначено для морских боевых действий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили ракетой "Точка-У" российский крупный десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска. Об этом сказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире единого телемарафона.

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Генерал подчеркнул, что корабль уничтожили оружием, которое напрямую не предназначено для боевых действий на море. По его словам, с начала войны ВСУ провели несколько подобных операций.

[ + – ] Россияне хотели доставить на корабле "Саратов" 400 морпехов

"Накрыли" ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы, использовали ПЗРК против катера. Это уникальные ситуации, их можно изучать", – заявил военный.

[ + – ] ВСУ с начала войны с Россией провели несколько подобных операций

Генерал рассказал, что украинские военные активно постоянно получают развединформацию от населения оккупированных территорий.

"Значительная часть населения, которое находится под оккупацией, добровольно помогает ВСУ и разведке. Информация поступает в режиме онлайн", — отметил он.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 24 марта говорил, что россияне хотели доставить на корабле "Саратов" 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР. Сгоревшее судно уже частично затоплено

Изначально Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении большого российского корабля "Орск". Нардеп Алексей Гончаренко говорил, что на корабле были запасы топлива для захватчиков в Мариуполе. Журналист Андрей Цаплиенко писал, что ВСУ помогли партизаны.

Отметим, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил о наличии у разведки Украины информаторов в армии и политических кругах РФ, а также в Кремле.