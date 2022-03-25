Maxar показала, как выглядит сгоревший российский корабль в порту Бердянска (фото)

По данным компании, возле корабля продолжают гореть резервуары для хранения топлива

Компания с космических технологий Maxar сделала спутниковые снимки сгоревшего большого российского десантного корабля "Саратов" в порту захваченного Бердянска. Сгоревшее российское судно частично затоплено. Об этом Maxar написали в Twitter.

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Известно, что огонь и дым есть возле резервуаров для хранения топлива.

"Спутниковый снимок украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь и дым видны поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива", — сообщили в компании.

Напомним, 24 марта пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что в порту Бердянска был уничтожен большой российский корабль "Орск". Журналист Андрей Цаплиенко написал, что это произошло благодаря действиям партизан. По информации нардепа Алексея Гончаренко на вражеском корабле находились запасы топлива для российских военных, которые блокируют Мариуполь.

Позже советник главы ОП сообщил, что был полностью уничтожен корабль "Саратов", а не "Орск". На нем было 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР.