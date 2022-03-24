В порту оккупированного Бердянска уничтожен большой десантный корабль РФ "Орск" (видео)

На этом судне могли находиться запасы топлива для подразделений российских войск, блокирующих Мариуполь.

Утром в четверг, 24 марта, в порту оккупированного российскими войсками Бердянска прозвучали громкие взрывы, виден сильный пожар. В результате происшествия был уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота РФ. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"В захваченном рф порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", — говорится в публикации.

По предварительным данным народного депутата Алексея Гончаренко, на российском десантном корабле находились запасы топлива для подразделений войск РФ, которые блокируют Мариуполь.

Издание "Апостроф" со ссылкой на очевидцев сообщило, что первые сильные взрывы в районе порта прозвучали в 06:40.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в порту горят и взрываются артиллерийские склады. Автор публикации допустил, что инцидент произошел в результате действий партизан.

Напомним, недавно российские военные угнали из порта Бердянска украинские корабли с десятками тысяч тонн зерна.

Также мы писали, что российские силы готовятся провести "выборы" на временно оккупированных территориях Запорожской области.