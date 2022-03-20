Россияне угнали из Бердянска 5 кораблей с десятками тыс. тонн зерна, — глава ОВА

Представитель Запорожской ОВА заявил, что местонахождение корабля будет установлено, поскольку он посылает определенные сигналы.

Сегодня, 20 марта, председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, ссылаясь на сообщения местных жителей, рассказал, что из Бердянсякого порта несколько дней назад российские буксиры отогнали 5 кораблей для перевозки зерна. Некоторые из суден были частично заполнены зерном. Об этом сообщалось в эфире телемарафона.

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"Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них полностью были загружены — это мы видим по таможенным документам. Некоторые частично были загружены", — объяснил Старух, добавив, что местонахождение корабля будет установлено, поскольку он посылает определенные сигналы. По словам Старуха, на кораблях находилось несколько десятков тысяч тонн зерновых.

Чиновник также сказал, что положение на Запорожской АЭС в Энергодаре остается без изменений.

"На станции скрываются террористы. Технику там разместили под прикрытием станции. Вокруг – блокпосты. Иногда в город заходят… разные группы террористов", — отметил председатель ОВА.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Зеленского, в случае если с Путиным не удастся договориться, это приведет к Третьей мировой войне. По мнению президента Украины, без переговоров глав государств закончить войну не удастся.