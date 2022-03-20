Росіяни викрали з Бердянська 5 кораблів із десятками тис. тонн зерна, — голова ОВА

Представник Запорізької ОВА заявив, що місцезнаходження корабля буде встановлено, оскільки він надсилає певні сигнали.

Сьогодні, 20 березня, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, посилаючись на повідомлення місцевих жителів, розповів, що із Бердянсякого порту кілька днів тому російські буксири відігнали 5 кораблів для перевезення зерна. Деякі судна були частково заповнені зерном. Про це повідомлялося в ефірі телемарафону.

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"Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них були повністю завантажені — це ми бачимо за митними документами. Деякі частково були завантажені", — пояснив Старух, додавши, що місцезнаходження корабля буде встановлено, оскільки він надсилає певні сигнали. За словами Старуха, на кораблях було кілька десятків тисяч тонн зернових.

Чиновник також сказав, що стан на Запорізькій АЕС в Енергодарі залишається без змін.

"На станції ховаються терористи. Техніку там розмістили під прикриттям станції. Навколо — блокпости. Іноді до міста заходять різні групи терористів", — зазначив голова ОВА.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Зеленського, якщо з Путіним не вдасться домовитися, це призведе до Третьої світової війни. На думку президента, без переговорів глав держав закінчити війну не вдасться.