"Якщо переговори з Путіним закінчаться невдачею, це призведе до Третьої світової", — Зеленський

Глава держави вважає, що без переговорів двох президентів країни не зможуть покласти край війні.

20 березня Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN Politics з посиланням на коментар президента України.

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За словами українського гаранта, без переговорів досягти кінця війни буде неможливо і він готовий до них давно:

"Я готовий до переговорів з ним (Путіним — ред.). Я був готовий протягом останніх двох років. Думаю, що без переговорів ми не зможемо покласти край цій війні. Ми повинні використовувати будь-який формат і будь-який шанс, щоб поговорити з Путіним. Але якщо ці спроби не увінчаються успіхом — це Третя світова війна”, — прокоментував президент Зеленський.

Також, за словами президента, Україна завжди наполягала на переговорах:

“Ми завжди пропонували діалог та мирні рішення. Я хочу, щоб усі мене зараз почули, особливо у Москві. Настав час зустрітися. Час поговорити. Настав час відновити територіальну цілісність та справедливість для України”.

20 березня Володимир Зеленський звернувся до Росії. За словами українського президента, війська РФ зазнають величезних втрат: деякі підрозділи знищені на 80-90%. ЗСУ продовжують стримувати окупанта за всіма напрямками.

Також стало відомо, що Зеленський продовжив воєнний стан в Україні. Так, починаючи з 26 березня, особливий період продовжено ще на 30 днів.