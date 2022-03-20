Жертв буде тільки більше: Зеленський у новому зверненні звернувся до РФ (відео)

За словами президента, деякі підрозділи російських військ знищили на 80-90%.

Президент України Володимир Зеленський звернувся з традиційним зверненням до українців. Відео опубліковано на YouTube.

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З моменту повномасштабного вторгнення минуло вже 24 дні. За словами президента, українці довели, що вони вміють воювати професійніше, ніж армія РФ, яка воює десятки років у різних регіонах.

На доказ своїх слів президент Зеленський навів приклад ударів по Чорнобаївці, де російські військові та їхні командири "повністю себе показали". Українські військові шість разів знищували ворожі війська, які намагалися закріпитись під населеним пунктом.

[ + – ] Звернення президента Володимира Зеленського до українців

Володимир Зеленський про Маріуполь

Президент України заявив, що Маріуполь увійде до історії відповідальності за військові злочини. Те, що зробили російські кораблі з гордим містом, — терор, який згадуватимуть і через сторіччя.

У Запоріжжя за добу прибуло 4 000 маріупольців. Проте гуманітарні вантажі, як і раніше, заблоковані.

Звернення Зеленського до Швейцарії

Швейцарія підтримала санкції проти РФ, які запровадив Євросоюз. За словами президента, це дуже багато означає для російської державної машини. Зеленський закликав швейцарців зробити ще кілька кроків на підтримку України.

"Щоб усі швейцарські компанії, які ще не покинули російський ринок, зробили це негайно. Щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивство наших людей", — наголосив лідер.

Президент Зеленський про втрати РФ

Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках. Російські війська зазнають величезних втрат. Деякі підрозділи знищено на 80-90%.

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"Вже понад 14 тисяч убитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів. Це 14 тисяч батьків. Це дружини, це діти, родичі та друзі. І ви цього не помічаєте? А жертв буде тільки більше. Поки триває ця війна. Ваша війна проти нас, Росії проти України. На нашій землі", — заявив президент України.

Наприкінці свого звернення український президент оголосив про зупинення діяльності низки політичних партій на час воєнного стану. Мін'юст має вжити заходів для здійснення цього рішення РНБО.

Нагадаємо, за словами прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, Путін напав на Україну через панічний страх революції у РФ.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що за час війни українські військові ліквідували понад 20 високопоставлених військових РФ.