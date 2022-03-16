Супутникові знімки підтвердили знищення безлічі вертольотів ЗС РФ у Херсоні (фото)

За день до удару української артилерії компанія Maxar опублікувала знімок з аеропорту з військовою технікою та авіацією.

Збройні сили України завдали артилерійського удару по стоянці російських вертольотів у міжнародному аеропорту "Херсон" у селі Чорнобаївка. CNN опублікували наслідки обстрілу, що підтвердили знищення гелікоптерів.

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Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) призначена для фіксації великих пожеж по всьому світу. Проте цього разу вони зафіксували не лісову пожежу, а російські вертольоти, що горять.

[ + – ] Гаряча техніка ЗС РФ

Знімки датуються 15 березня о 13:42. Унаслідок артилерійського удару по вертольотах, судячи зі знімків, знищено щонайменше 3 одиниці. Також знищено кілька військових машин поблизу аеропорту.

[ + – ] Вид на аеропорт Херсона

Як пишуть у виданні, це руйнівний удар по російській авіації за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зазначається, що за день до удару компанія Maxar опублікувала знімки з аеропорту, на яких і було помічено гелікоптери та військову техніку.

Зазначимо, що, за даними проєкту Oryx, на базі було знищено 15 вертольотів.

Нагадаємо, незважаючи на тимчасову окупацію Херсона, мешканці міста продовжують виходити на мітинги проти РФ. 13 березня на акцію протесту вийшло майже 10 тисяч людей.

Раніше Фокус повідомляв, що на Херсонщині готують "референдум" щодо створення "ХНР".