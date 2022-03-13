У Херсоні близько 10 тисяч людей вийшли на мітинг проти Росії: окупанти відкрили вогонь (фото, відео)

Учасники мітингу кричали "Херсон – це Україна" та "Російський солдат – фашистський окупант!".

В окупованому росіянами Херсоні 13 березня мешканці вийшли на мирну акцію на майдан Свободи під українськими прапорами. Російські окупанти відкрили вогонь щодо учасників мітингу, повідомляє "Українська правда".

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За даними Telegram-каналу "Інформаційний опір", на акцію протесту проти російської окупації міста прийшло близько 10 тисяч херсонців.

Учасники мітингу тримали українські прапори та патріотичні плакати. Люди скандували "Херсон – це Україна", "Додому", "Фашисти!", "Додому, поки живий", "Слава нації – смерть ворогам", "Російський солдат, йди на**й" та інші антиросійські гасла.

При цьому учасників проукраїнського мітингу не зупинила ні наявність у місті десятків озброєних російських солдатів, ні багато російської військової техніки.

Як повідомляє "Українська правда", пізніше російські окупанти відкрили вогонь по учасниках мирної ходи. У цей час люди скандували: "Російський солдат – фашистський окупант!" Російські військові стріляли в повітря та по ногах учасників мітингу гумовими кулями.

[ + – ] Росіяни відкрили вогонь по мирному мітингу

Також у Херсоні сьогодні кілька людей вийшли на мітинг на підтримку Росії. Про це повідомляє херсонський журналіст Іван Антипенко у Facebook.

"Тим часом у Херсоні колаборанти зібралися на перший публічний мітинг. У той же час, коли на площі Свободи тисячі людей вийшли на підтримку України, у парку Слави зібралося кілька десятків маргіналів, які підтримують Росію. Про кожного з них ми знали. Тепер вони виявилися очевидними для всіх", — написав журналіст.

Учасники проросійського мітингу принесли із собою червоні комуністичні прапори.

За словами Антипенка, на мітингу були помічені колишній мер міста та член "Партії регіонів" Володимир Сальдо, колишній чиновник міськради Сергій Черевко, колишня викладачка Херсонської академії безперервної освіти Тетяна Кузьмич та низка місцевих проросійських блогерів.

[ + – ] Пост Івана Антипенка

Раніше Фокус повідомляв, що на Херсонщині готують "референдум" щодо створення "ХНР". Російські сили телефонують депутатам регіону із пропозицією про співпрацю у створенні "республіки".