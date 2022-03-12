На Херсонщині готують "референдум" щодо створення "ХНР", — депутат облради

Російські сили дзвонять депутатам регіону із пропозицією про співпрацю у створенні "республіки".

Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". Ворожі сили дзвонять депутатам обласної ради із пропозицією про співпрацю. Про це у своєму Facebook у суботу, 12 березня, повідомив депутат облради від партії "Європейська солідарність" Сергій Хлань.

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"У Херсонській області готують референдум щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними", — йдеться у пості політика.

Хлань заявив, що він на пропозицію російських сил відповів відмовою, і звернувся до своїх колег по обласній раді із закликом відмовитися від співпраці із загарбниками.

"Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР! Вся держава дивитиметься на вас, і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може!" — Додав депутат.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України російські військові намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим у Херсонській області та обласному центрі, станом на 9 березня Росгвардія незаконно затримала понад 400 мешканців регіону.

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