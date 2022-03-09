В Херсоні російські окупанти затримали 400 українців, — Генштаб (відео)

Через запеклий опір жителів Херсона, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого в Херсонську область ввели підрозділи Росгвардії.

Російські окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим у Херсоні та Херсонській області та масово затримують українських патріотів. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.

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"Через запеклий опір жителів Херсона, окупанти намагаються ввести адміністративно-поліцейський режим, для чого на Херсонщину ввели підрозділи Росгвардії, які неправомірно затримали понад 400 громадян України", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Херсон перебуває під контролем російських військ, але в місті та області відбуваються масові акції протесту проти російського агресора.

Жителі Херсона виходять під українськими прапорами та скандують "Херсон — це Україна!". Вчора численний мітинг пройшов у місті Олешки Херсонської області, повідомляє паблік "Жити в Херсоні" у Facebook.

[ + – ] Мітинг в Олешках

Також 8 березня на мітинг проти російської окупації вийшли мешканці Голої Пристані. Мітинг під гаслом "Берислав — це Україна" вчора пройшов у Бериславі.

Мирні жителі міста вручили квіти окупантам: по дві гвоздики із чорною стрічкою, повідомляє "Жити в Херсоні".

Нагадаємо, перші повідомлення про російську техніку в Херсоні з'явилися 1 березня. Місто та населені пункти області продовжують опиратися проти російських загарбників.

Раніше Фокус повідомляв, що в Херсоні люди зустрічали "гуманітарну допомогу" РФ з українськими прапорами. Місцеві жителі повідомляють, що на центральній площі міста окупанти організували зйомку постановки "гуманітарки" для російської пропаганди.