У Херсоні люди зустрічають "гуманітарну допомогу" РФ із українськими прапорами

Місцеві жителі повідомляють, що на центральній площі міста окупанти організували зйомку постановки роздавання "гуманітарки" для російської пропаганди.

Жителі Херсона вийшли на вулиці міста із національними прапорами України, щоб зустріти російських окупантів, які привезли до міста "гуманітарну допомогу", повідомляє "24 канал".

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Місцеві жителі організували протест і дали зрозуміти, що не мають на меті брати участь у роздачі гуманітарної допомоги, яку окупанти зніматимуть на камеру для російської пропаганди. Як пише видання "Стопкор", очевидці кажуть, що на центральній площі підготували зйомку роздачі городянам "сухпайків".

Мер міста Геннадій Лагута повідомив, що війська ЗС РФ заблокували рух транспорту біля міста і перешкоджають проїзду вантажівок із гуманітарною допомогою, попри домовленості про "зелений коридор". За його словами, українська влада сформувала 19 вантажівок із "гуманітаркою", проте проїхати в місто вони не можуть.

Нагадаємо, що Російські окупанти не погодилися на створення "зеленого коридору" в Херсонську область та повідомили, що гуманітарною допомогою займатимуться самі.

Як повідомила Служба безпеки України, в Херсоні 4 березня відбудуться постановочні мітинги, під час яких "місцеві жителі" подякують окупантам за "визволення міста".