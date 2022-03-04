Війська РФ відмовилися схвалити "зелений коридор" у Херсонській області, — голова ОДА

Російські окупанти заявляють, що займуться гуманітарною допомогою місцевому населенню самостійно.

Російські окупанти не погодилися на створення "зеленого коридору" в Херсонську область. Українська влада сформувала конвой з 19 вантажівок із гуманітарною допомогою, але їм відмовили у в'їзді, повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у своєму Telegram.

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"Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги", — сказав Лагута.

Російські окупанти кажуть, що займатимуться гуманітарною допомогою населенню самостійно. Натомість українська влада вжила всіх необхідних заходів для постачання жителів Херсонської області предметами першої необхідності.

"Ми й надалі вимагатимемо від окупантів можливості підвезення гуманітарної допомоги", — резюмував Лагута.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти ввели для місцевих жителів нові правила — пересуватися вулицями по одній або дві людини, зупинятися на вимогу військових і не провокувати їх.

Наразі в Херсоні розпочалася підготовка до проведення постановочних мітингів на підтримку РФ.