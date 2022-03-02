Бої за Херсон: окупанти після зустрічі з мером запровадили нові правила для мешканців міста

В обласному центрі, за словами міського голови Ігоря Колихаєва, продовжить діяти комендантська година. Окупанти також дозволили жителям пересуватися містом по одному або максимум дві людини.

Війська РФ висунули меру Херсона Ігору Колихаєву низку вимог в обмін на те, що обласний центр "буде під українським прапором". Про це міський голова розповів у своєму Facebook.

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Ігор Колихаєв підтвердив, що мав діалог із російськими окупантами — озброєні військовослужбовці відвідали міськраду Херсона.

За його словами, місцева влада після масованих обстрілів зазнає колосальних труднощів зі збиранням і похованням убитих, доставкою продовольства та медикаментів до міста, а також із вивезенням сміття й усуненням аварій.

"Усе, що відбувається зараз у нашому місті, — політика, яку я ненавиджу. Я прийшов оновити інфраструктуру, заводити в Херсон інвестиції, будувати будинки, дороги, парки та нове життя для рідного міста. В результаті я шукаю спецпакети для вбитих, ставлю на вуха весь світ, просячи "зелений коридор" і думаю, як мені тепер відновлювати місто після танків і БТРів", — ставить запитання Колихаєв.

Мер Херсона запевнив, що не давав жодних обіцянок окупантам і на зустрічі просив, щоби російські війська перестали стріляти по мирному населенню. Міський голова зазначив, що в Херсоні зараз немає позицій Збройних сил України, а цивільні, які залишилися в обласному центрі, "хочуть тут жити".

Ігор Колихаєв також озвучив для мешканців міста "нові правила". Мер попередив, що від їх виконання залежатиме, чи "залишиться український прапор над Херсоном".

Вимоги до обласного центру від окупантів:

у Херсон дозволяють виїжджати лише вдень;

комендантська година діє з 20:00 до 06:00;

у Херсон заїжджає тільки транспорт із продовольством, медикаментами й іншим;

влада випустить на вулиці міста комунальний транспорт, щоб на роботу добиралися працівники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо;

цивільні ходять по одному, максимум по двоє та "не провокують військових". За першої ж вимоги зупиняються та не конфліктують.

автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять із мінімальною швидкістю.

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Нагадаємо, 2 березня Міністерство оборони РФ повідомило про захоплення Херсона. У силовому відомстві країни-агресора також стверджували, що російські війська взяли під контроль населені пункти Василівка й Токмак у Запорізькій області. В офісі президента, у свою чергу, спростували інформацію про те, що війська РФ окупували Херсон. Радник голови ОП Олексій Арестович також повідомив, що в обласному центрі тривають вуличні бої.

Увечері 2 березня з'явилася інформація про те, що Херсонська область опинилася на межі екологічної катастрофи. Птахофабрика "Чорнобаївська" через бойові дії не може годувати птицю та вивозити готову продукцію, і незабаром підприємство не матиме можливості утилізувати трупи.