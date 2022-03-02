Бои за Херсон: оккупанты после встречи с мэром ввели новые правила для жителей города

В областном центре, по словам городского головы Игоря Колыхаева, продолжит действовать комендантский час. Оккупанты также разрешили жителям передвигаться по городу по одному или максимум двое человек.

Войска РФ выдвинули мэру Херсона Игорь Колыхаеву ряд требований в обмен на то, что областной центр "будет под украинским флагом". Об этом городской голова рассказал в своем Facebook.

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Игорь Колыхаев подтвердил, что у него был диалог с российскими оккупантами — вооруженные военнослужащие посетили горсовет Херсона.

По его словам, местные власти после массированных обстрелов испытывают колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продовольствия и медикаментов в город, а также с вывозом мусора и устранением аварий.

"Все, что происходит сейчас в нашем городе — политика, которую я ненавижу. Я пришел обновить инфраструктуру, заводить в Херсон инвестиции, строить дома, дороги, парки и новую жизнь для родного города. В результате я ищу спецпакеты для убитых, ставлю на уши весь мир, прося "зеленый коридор" и думаю, Как мне теперь восстанавливать город после танков и БТРов", — задается вопросом Колыхаев.

Мэр Херсона заверил, что не давал никаких обещаний оккупантам и на встрече просил, чтобы российские войска перестали стрелять по мирному населению. Городской голова отметил, что в Херсоне сейчас нет позиций Вооруженных сил Украины, а гражданские, которые остались в областном центре, "хотят здесь жить".

Игорь Колыхаев также озвучил для жителей города "новые правила". Мэр предупредил, что от их выполнения будет зависеть, "останется ли украинский флаг над Херсоном".

Требования для областного центра от оккупантов:

в Херсон разрешают выезжать только днем;

комендантский час действует с 20.00 до 06.00;

в Херсон заезжает только транспорт с продовольствием, медикаментами и прочим;

власти выпустят на улицы города коммунальный транспорт, чтобы на работу добирались сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и т.д;

гражданские ходят по одному, максимум по двое, и "не провоцируют военных". При первом же требовании — останавливаются и не конфликтуют.

автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью.

[ + – ] Российские войска ввели правила передвижения для жителей Херсона

Напомним, 2 марта Министерство обороны РФ сообщило о захвате Херсона. В силовом ведомстве страны-агрессора также утверждали, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Васильевка и Токмак в Запорожской области. В Офисе президента, в свою очередь, опровергли информацию о том, что войска РФ оккупировали Херсон. Советник главы ОП Алексей Арестовичя также сообщил, что в областном центре продолжаются уличные бои.

Вечером 2 марта появилась информация о том, что Херсонская область оказалась на грани экологической катастрофы. Птицефабрика "Чернобаевская" из-за боевых действий не может кормить птицу и вывозить готовую продукцию, и в скором времени у предприятия не будет возможности утилизировать трупы.