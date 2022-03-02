Минобороны РФ сообщает о захвате Херсона: Офис Зеленского — опровергает (фото, видео)

Мэр областного центра Игорь Колыхаев, в свою очередь, призывает организовать "зеленый" коридор для вывоза из города раненых и погибших.

Российское военное командование сообщило о том, что Херсон перешел под контроль оккупационной армии. Соответствующее заявление 2 марта сделал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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По его словам, российская армия провела специальную операцию на юге Украины и взяла под контроль Херсон.

[ + – ] Минобороны РФ сообщает об оккупации украинского Херсона

"Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — заявил представитель МОУ России, комментируя оккупацию Херсона.

Генерал-лейтенант РФ также утверждает, что российские военнослужащие захватили населенные пункты Васильевка и Токмак.

[ + – ] Россия сообщает об оккупации Васильевки и Токмака

Мэр Херсона Игорь Колыхаев не подтверждал, но и не опровергал информацию российского Министерства обороны о захвате областного центра. Городской голова в своем Facebook призвал СМИ посодействовать в организации "зеленого" коридора из города, в котором надвигается гуманитарная катастрофа.

"Прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет! Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!", — написал мэр Херсона.

[ + – ] Мэр Херсона призывает организовать "зеленый коридор" из города для вывода раненых и убитых

Информацию Минобороны РФ о захвате Херсона также никак не комментируют в Херсонской областной госадминистрации. Вместе с этим, чиновники предупреждают о возможной провокации, которую готовят оккупанты.

Как сообщают в пресс-службе Херсонской ОГА, на улицах областного центра неизвестные лица через громкоговоритель призывают граждан выйти на улицы, чтобы получить "бесплатный хлеб".

"Сообщаем, что областные и местные власти не проводят подобные акции. Это может быть провокация оккупантов", — говорится в сообщении ОГА.

[ + – ] Оккупанты готовят провокацию в Херсоне с раздачей "бесплатного хлеба"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, который проходил 2 марта, сообщил, что информация о захвате Херсона не соответствует действительности. По его словам, в областном центре продолжаются уличные бои и украинские военнослужащие оказывают сопротивление оккупантам.

[ + – ] В Офисе президента опровергли информацию об оккупации Херсона

Ранее сообщалось, что 1 марта в Херсоне продолжаются уличные бои, в ходе которых подразделения ВСУ и территориальной обороны пытаются отбить попытки наступления армии РФ.

Также Фокус в своем материале подробно рассказывал о ситуации на южном направлении и сообщал, в каких населенных пунктах продолжаются обстрелы.