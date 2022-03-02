Міноборони РФ повідомляє про захоплення Херсона: Офіс Зеленського — спростовує (фото, відео)

Мер обласного центру Ігор Колихаєв, у свою чергу, закликає організувати "зелений" коридор для вивезення з міста поранених та загиблих.

Російське військове командування повідомило, що Херсон перейшов під контроль окупаційної армії. Відповідну заяву 2 березня зробив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

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За його словами, російська армія провела спеціальну операцію на півдні України та взяла під контроль Херсон.

[ + – ] Міноборони РФ повідомляє про окупацію українського Херсона

"Продовжуються переговори між російським командуванням, адміністрацією міста та області щодо вирішення питань підтримки функціонування об'єктів соціальної інфраструктури, забезпечення правопорядку та безпеки населення", — заявив представник МОУ Росії, коментуючи окупацію Херсона.

Генерал-лейтенант РФ також стверджує, що російські військовослужбовці захопили населені пункти Василівка та Токмак.

[ + – ] Росія повідомляє про окупацію Василівки та Токмака

Мер Херсона Ігор Колихаєв не підтверджував, але не спростовував інформацію російського Міністерства оборони про захоплення обласного центру. Міський голова у своєму Facebook закликав ЗМІ посприяти в організації "зеленого" коридору з міста, у якому насувається гуманітарна катастрофа.

"Прошу скористатися силою своєї четвертої влади і допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених і вбитих, провезення до міста медикаментів і продуктів харчування. Без усього цього місто загине! Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!", — написав мер Херсона

[ + – ] Мер Херсона закликає організувати "зелений коридор" із міста для виведення поранених та вбитих

Інформацію Міноборони РФ про захоплення Херсона також не коментують у Херсонській обласній держадміністрації. Водночас чиновники попереджають про можливу провокацію, яку готують окупанти.

Як повідомляють у пресслужбі Херсонської ОДА, на вулицях обласного центру невідомі особи через гучномовець закликають громадян вийти на вулиці, аби отримати "безкоштовний хліб".

"Повідомляємо, що обласна та місцева влада не проводить подібні акції. Це може бути провокація окупантів", — йдеться в повідомленні ОДА.

[ + – ] Окупанти готують провокацію у Херсоні з роздачею "безкоштовного хліба"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу, який проходив 2 березня, повідомив, що інформація про захоплення Херсона не відповідає дійсності. За його словами, в обласному центрі тривають вуличні бої та українські військовослужбовці чинять опір окупантам.

[ + – ] В офісі президента спростували інформацію про окупацію Херсона

Раніше повідомлялося, що 1 березня в Херсоні продовжуються вуличні бої, у ході яких підрозділи ЗСУ та територіальної оборони намагаються відбити спроби наступу армії РФ.

Також Фокус у своєму матеріалі докладно розповідав про ситуацію на південному напрямку та повідомляв, у яких населених пунктах продовжуються обстріли.