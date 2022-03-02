Вторжение РФ в Украине: Херсонская область оказалась перед угрозой экологической катастрофы

По имеющейся информации, птицефабрика "Чернобаевская" осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Сейчас там умирают миллионы кур, которых нельзя утилизировать из-за обстрелов.

Из-за военных действий Херсонской области сейчас угрожает экологическая катастрофа. Одно из самых крупных предприятий в Европе по производству куриного яйца, птицефабрика "Чернобаевская", осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию, сообщает пресс-служба группы компаний "Укрлендфарминг".

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Такая ситуация приведет к вымиранию кур и невозможности утилизировать их трупы, а также утилизировать складские запасы яиц.

Отмечается, что из-за постоянных жестоких обстрелов со стороны российских оккупантов страдает гражданское население, разрушаются логистические пути для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и производственных объектов.

Уже сейчас 3 млн кур страдают от голода из-за невозможности поставить комбикорм для их кормления.

"Их невозможно утилизировать, как невозможно и утилизировать готовую продукцию, из-за ведения боевых действий агрессором", — отмечает "Укрлендфарминг".

Также из-за действий российской армии в подобной ситуации оказалась и Богодуховская птицефабрика и птицефабрика Охоче ​​в Харьковской области, которая также входит в состав агрохолдинга "Авангард" (группа компаний "Укрлендфарминг"). На данный момент обесточен один из самых крупных в Европе инкубатор в городе Макаров Киевской области.

Кроме экологических последствий, остановка предприятий приведет и к экономическим проблемам, в частности, к дефициту яиц в Украине. Как отмечает "Укрлендфарминг", ее предприятия составляли до 30% рынка куриных яиц в Украине.

Сейчас речь идет о фактической утрате 15% производства яиц в стране.

Ранее Фокус сообщал, что с момента полномасштабной российско-украинской войны погибло 2000 мирных жителей. Кроме того, за последние 7 дней оккупанты уничтожили сотни объектов инфраструктуры, больниц, жилых домов и детских садов. За 7 дней войны удалось ликвидировать 400 пожаров, которые возникли после обстрелов российской армией, а также эвакуировать более 400 людей.

В свою очередь, "Укрзалізниця" хочет эвакуировать людей из Волновахи. В городе сейчас гуманитарная катастрофа: после многодневной бомбардировки он заблокирован врагом, в него невозможно доставить еду, воду и медикаменты.