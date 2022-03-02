Гуманитарный коридор. "Укрзалізниця" хочет эвакуировать людей из Волновахи

"Укрзалізниця" просит международный Красный крест организовать гуманитарный коридор из Волновахи.

Госперевозчик обратился к международному комитету Красного креста с просьбой обеспечить "зеленый коридор" для эвакуации мирного населения из Волновахи, Донецкая область. "В городе гуманитарная катастрофа: после многодневной бомбардировки войсками РФ он заблокирован врагом, в него невозможно доставить провиант, воду и медикаменты", — говорится на официальном телеграм-канале Укрзалізниці.

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Госперевозчик готов подать поезда для эвакуации гражданского населения, если Красный крест сможет договориться с вражеской стороной о создании гуманитарного коридора.

Как стало известно, вчера из обстреливаемой Волновахи удалось вывезти 346 местных жителей. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. С начала военного вторжения в Украину из города и района эвакуировали 496 человек, в том числе сто детей и три человека с инвалидностью.

"Российские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электрики, газа. Люди сидят в подвалах", — пишет Кириленко. По его словам, оккупанты не дают возможности вывезти мирных жителей "зеленым коридором". "Используем любую возможность, чтобы помочь людям", — подчеркнул глава военной администрации.

Об ужасном положении мирных жителей в Волновахе и попытках вывезти их в безопасное место рассказывает и священник Православной церкви Украины Макарий Дядюсь. Говорит, что от местной власти ждать помощи не приходится. В городе и окрестностях катастрофически не хватает бензина для эвакуации, но на его обращение о помощи священнику не отвечают. Просил выделить микроавтобус, чтобы вывозить семьи, не имеющие своего автомобиля, но тоже безрезультатно.

Священник объясняет, что каждая операция по эвакуации местных жителей происходит без предварительного анонсирования. Это происходит для того, чтобы к месту сбора уезжающих не ринулись тысячи местных жителей, которых физически сейчас вывезти нет возможности. При этом постоянно есть опасность обстрела, поэтому собирать огромное количество человек в одном месте крайне небезопасно. Дядюсь также уверен, что российские войска не дадут организовать гуманитарный коридор в Волновахе. Даже если такая возможность будет, Дядюсь опасается, что эвакуирующихся людей будут целенаправленно обстреливать.

Фокус ранее сообщал со ссылкой на заявление Павла Кириленко, что войска РФ 28 февраля обстреляли из система залпового огня "Град" автобусы, направлявшиеся в Волноваху для эвакуации жителей. При этом он заверил, что все водители и координаторы живы и переждали атаку в убежищах.

Волноваха — далеко не единственное место в Украине, остро нуждающееся сейчас в гуманитарном коридоре. Так, мэр Херсона Игорь Полыхаев обратился с просьбой к украинским и иностранным журналистам всячески поспособствовать организации "зеленого города" из его города. Это необходимо для вывоза убитых и раненых, а также для ввоза в город медикаментов и продуктов питания. "Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!" — написал он.

Мариупольской горсовет в свою очередь 1 марта призывал местных жителей быть осторожными и не доверять информации так называемой "днр" об эвакуации. "Уже фиксировались факты, когда российско-фашистские войска использовали мирных жителей в качестве живого щита для того, чтобы прорваться в украинские города", — говорится на официальной странице в Facebook. Ранее информацию о подобного рода провокациях распространяли и в других регионах Украины.