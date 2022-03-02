Гуманітарний коридор "Укрзалізниця" хоче евакуювати людей з Волновахи

"Укрзалізниця" просить міжнародний Червоний хрест організувати гуманітарний коридор із Волновахи.

Держперевізник звернувся до міжнародного комітету Червоного хреста з проханням забезпечити "зелений коридор" для евакуації мирного населення з Волновахи, Донецька область. "У місті гуманітарна катастрофа: після багатоденного бомбардування військами РФ він заблокований ворогом, до нього неможливо доставити провіант, воду та медикаменти", — йдеться на офіційному телеграм-каналі Укрзалізниці.

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Держперевізник готовий подати потяги для евакуації цивільного населення, якщо Червоний хрест зможе домовитись з ворожою стороною про створення гуманітарного коридору.

Як стало відомо, вчора з Волновахи, що обстрілюється, вдалося вивезти 346 місцевих жителів. Про це на своїй Facebook сторінці повідомив Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. З початку військового вторгнення в Україну з міста та району евакуювали 496 осіб, зокрема сто дітей і троє з інвалідністю.

"Російські війська рівняють Волноваху із землею уже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах", — пише Кириленко. За його словами, окупанти не дають змоги вивезти мирних мешканців "зеленим коридором". "Використовуємо будь-яку можливість, щоб допомогти людям", — наголосив голова військової адміністрації.

Про жахливе становище мирних жителів у Волновасі та спроби вивезти їх у безпечне місце розповідає і священик Православної церкви України Макарій Дядюсь. Каже, що від місцевої влади чекати на допомогу не доводиться. У місті й околицях катастрофічно не вистачає бензину для евакуації, але на його звернення про допомогу священикові не відповідають. Просив виділити мікроавтобус, щоб вивозити сім'ї, які не мають свого автомобіля, але також безрезультатно.

Священик пояснює, що кожна операція з евакуації місцевих жителів відбувається без попереднього анонсування. Це відбувається для того, щоб до місця збору не кинулися тисячі місцевих жителів, яких фізично зараз вивезти немає можливості. При цьому є небезпека обстрілу, тому збирати величезну кількість людей в одному місці вкрай небезпечно. Дядюсь також упевнений, що російські війська не дадуть організувати гуманітарний коридор у Волновасі. Навіть якщо така можливість буде, Дядюсь побоюється, що людей, які евакуюються, будуть цілеспрямовано обстрілювати.

Фокус раніше повідомляв із посиланням на заяву Павла Кириленка, що війська РФ 28 лютого обстріляли із системи залпового вогню "Град" автобуси, що прямували до Волновахи для евакуації мешканців. При цьому він запевнив, що всі водії та координатори живі й перечекали атаку в сховищах.

Волноваха — далеко не єдине місце в Україні, яке гостро потребує зараз гуманітарного коридору. Так, мер Херсона Ігор Полихаєв звернувся з проханням до українських та іноземних журналістів усіляко сприяти організації "зеленого міста" з його міста. Це необхідно для вивезення вбитих і поранених, а також для ввезення до міста медикаментів і продуктів харчування. "Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!" — написав він.

Маріупольська міськрада зі свого боку 1 березня закликала місцевих жителів бути обережними та не довіряти інформації так званої "ДНР" про евакуацію. "Уже фіксувалися факти, коли російсько-фашистські війська використовували мирних жителів як живий щит для того, щоб прорватися в українські міста", — йдеться на офіційній сторінці у Facebook. Раніше інформацію про подібні провокації поширювали і в інших регіонах України.