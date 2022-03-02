С момента полномасштабной российско-украинской войны погибло 2000 мирных жителей, — ГСЧС (обновлено)

За 7 дней войны удалось ликвидировать 400 пожаров, которые возникли после обстрелов оккупантом, а также эвакуировать более 400 людей.

С момента полномасштабного нападения России на территорию Украины погибло более 2000 мирных жителей. Это без учета потерь в вооруженных силах Украины. Кроме того, за последние 7 дней российские войска уничтожили сотни объектов инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным происшествиям в Facebook.

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Через некоторое время информация о 2000 тыс. погибших мирных украинцев пропала из публикации. Поэтому точное количество жертв пока неизвестно.

Также стало известно о гибели 10 спасателей при выполнении своих обязанностей, еще 13 из них были ранены. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день основные усилия направлены на спасение людей.

ГСЧС рассказали, что за 7 дней войны удалось ликвидировать 400 пожаров, которые возникли после обстрелов оккупантом, а также эвакуировать более 400 людей. Кроме того, пиротехники смогли обезвредить 416 взрывоопасных предметов.

Сообщается, что Польша передаст Украине семь единиц пожарно-спасательной техники, которая в ближайшее время отправится украинским спасателям.

Напомним, 2 марта российские оккупанты обстреляли Сумы из артиллерии. В результате обстрела военного училища были ранены 3 людей. После этого начались уличные бои в городе. Однако ночью украинские военные атаковали российские стоянки российской техники с беспилотника Bayraktar. В результате этого ВСУ уничтожили 180 единиц техники оккупантов.

Владимир Зеленский заявил, что за неделю войны 6 тысяч российских военных погибло без учета прошлой ночи. По его словам, матери в России теряют детей в совершенно чужой стране.