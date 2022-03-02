Із моменту повномасштабної російсько-української війни загинуло 2000 мирних жителів, — ДСНС (оновлено)

За 7 днів війни вдалося ліквідувати 400 пожеж, які виникли після обстрілу окупантом, а також евакуювати понад 400 людей.

Із моменту повномасштабного нападу Росії на територію України загинули понад 2000 мирних жителів. Це без урахування втрат у збройних силах України. Крім того, за останні 7 днів російські війська знищили сотні об'єктів інфраструктури, житлових будинків, лікарень і дитячих садків. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних подій у Facebook.

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Через деякий час інформація про 2000 тисяч загиблих мирних українців зникла з публікації. Тож точна кількість жертв поки що невідома.

Також стало відомо про загибель 10 рятувальників під час виконання своїх обов'язків, ще 13 із них було поранено. У відомстві повідомили, що на сьогодні основні зусилля спрямовані на порятунок людей.

ДСНС розповіли, що за 7 днів війни вдалося ліквідувати 400 пожеж, які виникли після обстрілу окупантом, а також евакуювати понад 400 людей. Крім того, піротехніки змогли знешкодити 416 вибухонебезпечних предметів.

Повідомляється, що Польща передасть Україні сім одиниць пожежно-рятувальної техніки, яка найближчим часом вирушить до українських рятувальників.

Нагадаємо, 2 березня російські окупанти обстріляли Суми з артилерії. Внаслідок обстрілу військового училища було поранено 3 людей. Після цього розпочалися вуличні бої в місті. Проте вночі українські військові атакували російські стоянки з безпілотника Bayraktar. Унаслідок цього ЗСУ знищили 180 одиниць техніки окупантів.

Володимир Зеленський заявив, що за тиждень війни 6 тисяч російських військових загинули без урахування минулої ночі. За його словами, матері в Росії втрачають дітей у зовсім чужій країні.