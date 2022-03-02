Зеленський назвав втрати армії РФ: майже 6 тис. загиблих менше ніж за тиждень

Президент України озвучив кількість загиблих російських солдатів без урахування минулої ночі. За його словами, матері в Росії втрачають дітей у зовсім чужій країні.

Російські окупанти за перші шість днів війни проти України з 24 лютого втратили майже 6 тисяч людей. Про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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"Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтеся в це число: близько шести тисяч загиблих росіян після шести днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч", — зазначив він.

Президент України наголосив, що ворогові не вдасться завоювати Україну.

"Це не зробити ні ракетами, ні бомбами, ні танками. Ми на своїй рідній землі і за війну проти нас буде міжнародний трибунал для них", — сказав він.

Зведення втрат окупантів РФ від Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що втрати ворога за час повномасштабної війни орієнтовно становили 5840 осіб. Підрахунок статистики зробити складно через високу інтенсивність бойових дій.

За шість днів війни ворог втратив:

особового складу – 5840 осіб,

літаків – 30 одиниць,

вертольотів – 31 одиницю,

танків – до 211 одиниць,

бойових броньованих машин – 862 одиниці,

артилерійських систем – 85 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 9 одиниць,

реактивних систем залпового вогню — 40 одиниць,

цистерн з паливно-мастильними матеріалами – 60 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці,

легких швидкісних катерів – 2 одиниці,

автомобільної техніки – 355 одиниць.

Генштаб ЗСУ 1 березня повідомив про втрати армії РФ за п'ять днів війни. ЗСУ знищили до цього дня близько 200 танків та майже 850 бойових бронемашин окупанта.

У Міністерстві оборони США 1 березня говорили про падіння морального духу у ворога через опір ЗСУ та цивільних.