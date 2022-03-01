У лавах армії РФ падає моральний дух через опір українців, — Пентагон

За інформацією журналістів, Пентагон володіє інформацією щодо падіння морального духу серед російських військовослужбовців, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Моральний дух у низці російських підрозділів падає через опір, який чинять Збройні сили України та цивільні особи. Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США на брифінгу, відповідаючи на запитання CNN.

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За його словами, Пентагон володіє інформацією щодо падіння морального духу серед російських військовослужбовців, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

"Вони знову ж таки не очікували опору, який вони збиралися отримати, через що в результаті постраждав їхній бойовий дух. Значна кількість російських військових сил, які використовуються для вторгнення в Україну, — це призовники, дуже молоді люди, покликані на службу", — продовжив представник Міноборони США

Військовий топчиновник на брифінгу наголосив, що частина військовослужбовців РФ, яких залучили для операції проти України, не надто добре підготовлена. Деякі російські терміновики, за даними Пентагону, зовсім не знають, що командування планує використовувати їх для повномасштабного вторгнення.

"Українці також мають у своєму розпорядженні бойову міць. Я думаю, що росіяни були здивовані тим опором українців. Вважаю, що росіяни не надто задоволені логістикою та забезпеченням. Але ми не знаємо точно, чому у них виникли такі проблеми", — наголосив представник Пентагону.

Співрозмовник із Міноборони також заявив, що США не планують закривати небо над Україною. Таке рішення у Пентагоні пояснюють тим, що Вашингтон, оголошуючи безпольотну зону над нашою країною, буде змушений стати учасником повномасштабного воєнного конфлікту.

"Президент Сполучених Штатів сказав, що ми не збираємося воювати в Україні. Якщо вводити безпольотну зону — це призведе до того, що ви вплутуєтесь у цю війну. Цього (закриття неба над Україною — ред.) просто не відбудеться", — підсумував представник Пентагону на брифінгу.

Раніше Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських окупантів за п'ять днів війни. За даними командування, українська армія знищила майже 200 ворожих танків та близько 850 бойових броньованих машин.

Також повідомлялося, що на Донбасі близько 40 тисяч людей залишилися без їжі та електрики через масовані обстріли з боку Росії. Тільки за одну добу окупанти поранили 22 мирних жителів.