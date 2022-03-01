Близько 40 тисяч людей через обстріл залишилися на Донбасі без їжі й електрики, — МВС

За словами Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на сході країни складна гуманітарна ситуація, оскільки окупанти не дають евакуювати місцеве населення.

На Донбасі через масовані обстріли з боку російських військ близько 40 тисяч українців залишилися без їжі й електрики. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, на маріупольському напрямку тривають запеклі бойові дії, і війська Росії не дають евакуювати місцеве населення з низки населених пунктів.

Монастирський зазначив, що в Маріуполі, Сартані, Волновасі й Таланівці зараз складна гуманітарна ситуація — близько 40 тисяч цивільних осіб залишилися без їжі й електрики.

"Але російська сторона не дала відповіді на евакуацію населення", — продовжив глава МВС.

Крім цього, як стверджує Денис Монастирський, критична ситуація в населеному пункті Буча Київської області, і Україна використовує всі міжнародні інструменти для врегулювання війни.

"Уряд уже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика з передачі гуманітарних вантажів у міста, які найбільше цього потребують", — резюмував Монастирський, коментуючи дії влади для нормалізації ситуації в низці населених пунктів.

[ + – ] Близько 40 тисяч людей через обстріл залишилися на Донбасі без їжі й електрики

Керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, у свою чергу, повідомив, що російські війська за 1 березня на Донбасі поранили 22 цивільні особи. За його словами, найбільша кількість постраждалих зафіксована в Маріуполі — госпіталізували 21 особу. Ще один був поранений у Дослідному.

"Усього за шість днів росіяни вбили 33 наших мирних земляків. Кожен злочинець відповість!" — ідеться в повідомленні.

[ + – ] Війська РФ на Донбасі за день поранили 22 особи

Нагадаємо, 28 лютого окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли автобуси, які прямували до Волновахи для евакуації мирного населення. Водії та координатори не постраждали, а атаку військ РФ перечекали в укриттях.

27 лютого повідомлялось, що окупанти зайшли до Бердянська та намагаються взяти в оточення прифронтовий Маріуполь.