Близько 40 тисяч людей через обстріл залишилися на Донбасі без їжі й електрики, — МВС
За словами Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на сході країни складна гуманітарна ситуація, оскільки окупанти не дають евакуювати місцеве населення.
На Донбасі через масовані обстріли з боку російських військ близько 40 тисяч українців залишилися без їжі й електрики. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, на маріупольському напрямку тривають запеклі бойові дії, і війська Росії не дають евакуювати місцеве населення з низки населених пунктів.
Монастирський зазначив, що в Маріуполі, Сартані, Волновасі й Таланівці зараз складна гуманітарна ситуація — близько 40 тисяч цивільних осіб залишилися без їжі й електрики.
"Але російська сторона не дала відповіді на евакуацію населення", — продовжив глава МВС.
Крім цього, як стверджує Денис Монастирський, критична ситуація в населеному пункті Буча Київської області, і Україна використовує всі міжнародні інструменти для врегулювання війни.
"Уряд уже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика з передачі гуманітарних вантажів у міста, які найбільше цього потребують", — резюмував Монастирський, коментуючи дії влади для нормалізації ситуації в низці населених пунктів.
Керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, у свою чергу, повідомив, що російські війська за 1 березня на Донбасі поранили 22 цивільні особи. За його словами, найбільша кількість постраждалих зафіксована в Маріуполі — госпіталізували 21 особу. Ще один був поранений у Дослідному.
"Усього за шість днів росіяни вбили 33 наших мирних земляків. Кожен злочинець відповість!" — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 лютого окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли автобуси, які прямували до Волновахи для евакуації мирного населення. Водії та координатори не постраждали, а атаку військ РФ перечекали в укриттях.
27 лютого повідомлялось, що окупанти зайшли до Бердянська та намагаються взяти в оточення прифронтовий Маріуполь.