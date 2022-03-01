Маріуполь безперервно обстрілюють окупанти, — голова Донецької ОДА

За словами Павла Кириленка, у місті пошкоджена критична та комунальна інфраструктура. Місто безперервно обстрілюють війська Росії.

Про безперервні обстріли Маріуполя заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. За його словами, сильно пошкоджена критична та комунальна інфраструктура міста. Про це йдеться у Facebook чиновника.

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"Рашисти навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони завдали по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, яке забезпечує життєдіяльність міста", — сказав Кириленко.

Скільки загиблих у місті, наразі невідомо, оскільки в Маріуполі тривають постійні обстріли.

Раніше Фокус повідомляв, що Маріуполь беруть у кліщі, а саме місто готується до оборони. Будинки в Маріуполі безперервно трясло від звуків вибухів.