"Будинки трясло від звуку вибухів": жителі Маріуполя про нічні бої на фронті (відео)

Маріупольці розповіли Фокусу, що до них не долинали звуки обстрілів уже довгий час, однак у ніч із 18 на 19 лютого вибухи були чутні навіть із зачиненими вікнами.

Маріуполь (Донецька область) знаходиться за 15-20 км від зони проведення Операції об'єднаних сил. Через загострення ситуації на фронті мешканці різних районів міста прокидалися вночі від канонади. Фокус зв'язався з місцевими жителями, щоб дізнатися, як минула ніч у прифронтовому місті.

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За даними штабу ООС на 11:00, з початку доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських військових 25 разів. З них 23 рази – із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог відкривав вогонь по населеному пункту Широкине зі 120-мм мінометів та по Водяному зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Широкине знаходиться в 15-20 км від Маріуполя. Водяне — за 15 км по прямій.

[ + – ] Водяне та Широкине знаходяться в 20 км від Маріуполя. Фото: Фокус

Фокус зв'язався з жителями Маріуполя, щоб дізнатися, як минула ніч у місті. Журналістка Юлія Гаркуша розповіла нам, що мешканці мікрорайону "Східний" завжди дуже добре чули звуки війни, особливо у 2015-2016 роках. За її словами, можна було прокинутися о 3-й годині ночі від звуків пострілів і "лежати півночі і думати — від нас чи від них?". Наразі вона проживає у Приморському районі, який знаходиться далі від лінії фронту.

"Зателефонувала мамі, вона каже — не спимо з середини ночі, вийшли на вулицю, але от чесно, я б швидше за все спала, тому що звикли. Так голосніше звичайного, але якщо у тебе нові вікна або ти живеш десь у центрі, і в тебе немає війни, ти її й не чуєш", — розповідає журналістка.

На думку Юлії, Росія далі так і "кошмаритиме" мирне населення невеликих міст і сіл по всій лінії фронту. Водночас вона висловлює впевненість, що ворог на Маріуполь, Харків чи Київ "не попре".

"Навколо Маріуполя міцна лінія оборони, я бачила як її будували на власні очі", — підсумувала Юлія у коментарі Фокусу.

Журналіст Фокусу також зв'язався із мешканкою мікрорайону "Східний" Ганною Андрющук. Вона розповідає, що досі все було спокійно і пострілів вона не чула.

"Цієї ночі я прокинулася о 4 ранку-ночі від гучних вибухів. Навіть із закритим вікном були дуже чутні постріли та вибухи. Від вибухової хвилі весь будинок трясло. Це дуже лякає. Таких вибухів було десь три-п'ять. Між ними паузи", — Розповіла Ганна.

Вона також додала, що, по її відчуттю, прильоти "були в наш бік, а не від нас".

Нагадаємо, з 17 лютого ситуація на Донбасі суттєво загострилася. Окупанти обстріляли Станицю Луганську, під обстріл потрапив дитячий садок. Потім вогонь відкрили по Врубівці, де обстріляли ліцей та житлові будинки. За добу було зафіксовано близько 60-ти обстрілів.

18 лютого з ОРДЛО розпочали евакуацію місцевого населення до Росії через нібито підготовку атаки України. А вже сьогодні, 19 лютого, глави окупаційних формувань оголосили загальну мобілізацію.