Евакуація з "ДНР": до Донецька прибули автобуси, відправлення до Росії заплановане на вечір (фото, відео)

Мешканців "ДНР" закликали взяти із собою документи, речі першої необхідності та дійти до точок збору. Перші рейси до РФ планують вирушити о 19:00.

У Донецьку вже збираються автобуси для евакуації населення, "мер" міста Олексій Кулемзін опублікував у Telegram адреси точок, де треба збиратися людям.

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Біля банкоматів та АЗС вишиковуються черги, звучить сирена цивільної оборони.

У місцевих пабліках розсилають "методички" із закликом не панікувати, взяти із собою речі першої необхідності та їжу на добу. Планується, що перші автобуси виїдуть до Росії сьогодні о 19.00, пише Корреспондент.

Тим часом, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що не в курсі евакуації жителів ОРДЛО в РФ.

"Я не знаю, що наразі відбувається у (голови ДНР — ред.) Пушиліна", — сказав Пєсков журналістам на прохання прокоментувати рішення влади "ДНР" евакуювати населення до Ростовської області.

Нагадаємо, так званий голова ДНР Денис Пушилін оголосив у Донецьку масову евакуацію населення у зв'язку з тим, що українська армія нібито готує "наступ".

На такий самий крок зважилися у "ЛНР", голова якої Леонід Пасічник закликав чоловіків "взяти зброю та йти захищати республіку".