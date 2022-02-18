У "ЛНР" слідом за "ДНР" вирішили евакуювати населення в Росію: чекають на "наступ" ЗСУ

Глава "республіки" доручив евакуювати мирне населення в РФ, а чоловіків закликав взяти зброю в руки та стати на захист "ЛНР".

У "ЛНР" готуються до евакуації населення до Росії у зв'язку з очікуваним проривом Збройних сил України на окуповану територію. Покидати місцевість і їхати в РФ закликав голова самопроголошеної республіки Леонід Пасічник, повідомляє інформагентство окупантів.

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Він доручив відомствам забезпечити евакуацію соціальних об'єктів і допомогти жителям виїхати в Росію.

"При цьому він закликав чоловіків, здатних тримати в руках зброю, стати на захист республіки", — йдеться у повідомленні.

Представник "народної міліції "ЛНР" Іван Філіпоненко заявив, що очікується наступ ЗСУ в районі Світлодарської дуги, пише ТАСС. А так звана розвідка "республіки" повідомила про прибуття на Донбас груп спецназу ЗСУ. У зв'язку з цим очікується посилення снайперської активності та здійснення диверсій

Також чиновники "ЛНР" заявили, що українські військові атакуватимуть населені пункти Трьохізбенка, Червону Талаківку, Троїцьке та Золоте.

Нагадаємо, 18 лютого уряд самопроголошеної "ДНР" заявив про масову евакуацію населення в Росію у зв'язку з очікуваним наступом українських військових.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що окупанти почали говорити про евакуацію цивільного населення ще 17 лютого. Генерал-лейтенант запевнив, що українська армія не проводитиме наступальних операцій.