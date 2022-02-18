В "ЛНР" вслед за "ДНР" решили эвакуировать население в Россию: ждут "наступления" ВСУ

Глава "республики" поручил эвакуировать мирное население в РФ, а мужчин призвал взять оружие в руки и встать на защиту "ЛНР".

В "ЛНР" готовятся к эвакуации населения в Россию в связи с ожидаемым прорывом Вооруженных сил Украины на оккупированную территорию. Покидать местность и ехать в РФ призвал глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник, сообщает информагентство оккупантов.

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Он поручил ведомствам обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в Россию.

"При этом он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики", — говорится в сообщении.

Представитель "народной милиции "ЛНР" Иван Филипоненко заявил, что ожидается наступление ВСУ в районе Светлодарской дуги, пишет ТАСС. А так называемая разведка "республики" сообщила о прибытии на Донбасс групп спецназа ВСУ. В связи с этим ожидается усиление снайперской активности и осуществление диверсий

Также чиновники "ЛНР" заявили, что украинские военные будут атаковать населенные пункты Трехизбенка, Красная Талаковка, Троицкое и Золотое.

Напомним, 18 февраля правительство самопровозглашенной "ДНР" заявило о массовой эвакуации населения в Россию в связи с ожидаемым наступлением украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что оккупанты начали говорить об эвакуации гражданского населения еще 17 февраля. Генерал-лейтенант заверил, что украинская армия не будет проводить наступательные операции.