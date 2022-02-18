Глава "ДНР" Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию (видео)

В ходе обращения главарь террористов обвинил президента Украины в готовности "захватить Донбасс" и заявил о массовой эвакуации местного населения в Ростовкую область.

18 февраля правительство самопровозглашенной "ДНР" заявило о массовой эвакуации населения в РФ "из-за угрозы военного наступления украинской стороны". Обращение главаря российских прокси Дениса Пушилина опубликовали на сайте "ДНР".

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Пушилин заявил, что президент Украины Зеленский в ближайшее время отдаст приказ "вторгнуться на территорию "ДРН" и "ЛНР". По его словам, в первую очередь эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста:

"Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление и реализовать план вторжения на территорию "ДНР" и "ЛНР". При обстрелах противника населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому, с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины и дети, и люди пожилого возраста. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия". — заявил в своем обращении глава непризнанной "ДНР" Пушилин.

[ + – ] Заявление Пушилина об эвакуации жителей "ДНР"

Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в ОРДЛО начали говорить об эвакуации гражданского населения еще 17 февраля. Генерал-лейтенант заверил, что украинская армия не будет проводить наступательные операции.

Напомним, российские войска продолжают двигаться к украинским границам. В Белгороде заметили эшелон с военной техникой и грузовиками, а в Курской области — несколько тягачей с танками. Министр обороны Резников попросил жителей ОРДЛО не верить фейкам о наступлении ВСУ, ведь Украина не собирается предпринимать наступательных действий на Донбассе.