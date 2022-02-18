Российские военные колонны продолжают движение к украинским границам (видео)
В приграничных с Украиной областях пользователи соцсетей фиксируют тягачи с танками, БТР и САУ. Некоторая техника движется своим ходом.
В разных частях приграничных с Украиной областях пользователи социальных сетей продолжают фиксировать переброску российских войск. Эшелоны и колонны техники зафиксированы в Белгородской и Курской области. Об этом сообщает блогер IgorGirkin в Твиттере, отслеживающий передвижение войск РФ.
В Белгороде, граничащим с Харьковской областью, был замечен эшелон военной техники, на котором были грузовики, несколько пассажирских вагонов и другая техника, в том числе инженерная.
В другой части города на трассе была заснята колонна с БТР-82А и другими военными грузовиками.
Также украинскому изданию "Телеграф" передали видео с российской военной техникой, которая двигается в сторону Украины. Утверждается, что оно было заснято в 15 км от границы в Курской области. В Госпогранслужбе заявили, что таким образом Россия создает дополнительное давление на Украину. Ситуация контролируется, а враг не пересекал линию границы.
В Курской области зафиксировано несколько тягачей с танками. Примечательно, что в сети больше стало видео с тягачами или с техникой, которая передвигается своим ходом. Ранее было больше фактов переброски поездами.
Напомним, РФ разместила у границ с Харьковской областью три базы с боевыми вертолетами. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал западных коллег вести себя по "понятиям".