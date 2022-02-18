РФ разместила у границ с Харьковской областью три базы с боевыми вертолетами (фото)

Ранее переброску десятков воздушных суден публиковали пользователи в социальных сетях. Теперь расположение аэродромов показали через спутник.

Россия разместила десятки боевых вертолетов в Белгородской области, граничащие с Харьковом. Об этом сообщает исследователь DFRLab и Atlantic Council Майкл Шелдон в Твиттере.

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Исследователь опубликовал спутниковый снимок, на котором видны три вертолетные площадки с боевыми вертолетами. Они расположены в Валуйках и двух местах под Белгородом.

На всех площадках видно, что на них есть вертолеты, переброску которой ранее замечали пользователи сети.

[ + – ] Вертолетные площадки в Белгородской области Фото: DFRLab

При этом один из пользователей TikTok опубликовал видео с аэродрома с вертолетами в Валуйках.

[ + – ] Вертолеты в Валуйках

Из-за размера снимка разглядеть, сколько всего стоит вертолетов на площадках, сложно. При этом на спутниковых снимках не учитываются вертолеты, которые расположены в Беларуси. Недавние спутниковые снимки показали их переброску на один из аэродромов. Туда прибыло 20 вертолетов Ка-52 и Ми-8.

Напомним, 13 февраля стало известно, что РФ перебросила к границам Украины десятки боевых вертолетов. Среди них были Ми-35М, Ми-8МТВ-5 и Ка-52 "Аллигатор".

Ранее журналисты The New York Times сообщали, что Россия перебрасывает боевые вертолеты к границам Украины. Авиация может стать важным преимуществом для Москвы, если они все решаться на расширение агрессии против Украины, отмечали авторы.