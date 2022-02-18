UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

РФ разместила у границ с Харьковской областью три базы с боевыми вертолетами (фото)

13976
вертолеты рф под харьковом
Фото: Мiнобороны РФ | Иллюстративное фото

Ранее переброску десятков воздушных суден публиковали пользователи в социальных сетях. Теперь расположение аэродромов показали через спутник.

Россия разместила десятки боевых вертолетов в Белгородской области, граничащие с Харьковом. Об этом сообщает исследователь DFRLab и Atlantic Council Майкл Шелдон в Твиттере.

Исследователь опубликовал спутниковый снимок, на котором видны три вертолетные площадки с боевыми вертолетами. Они расположены в Валуйках и двух местах под Белгородом.

На всех площадках видно, что на них есть вертолеты, переброску которой ранее замечали пользователи сети.

боевые вертолеты под харьковом
Вертолетные площадки в Белгородской области
Фото: DFRLab

При этом один из пользователей TikTok опубликовал видео с аэродрома с вертолетами в Валуйках.

Вертолеты в Валуйках

Из-за размера снимка разглядеть, сколько всего стоит вертолетов на площадках, сложно. При этом на спутниковых снимках не учитываются вертолеты, которые расположены в Беларуси. Недавние спутниковые снимки показали их переброску на один из аэродромов. Туда прибыло 20 вертолетов Ка-52 и Ми-8.

Напомним, 13 февраля стало известно, что РФ перебросила к границам Украины десятки боевых вертолетов. Среди них были Ми-35М, Ми-8МТВ-5 и Ка-52 "Аллигатор".

Ранее журналисты The New York Times сообщали, что Россия перебрасывает боевые вертолеты к границам Украины. Авиация может стать важным преимуществом для Москвы, если они все решаться на расширение агрессии против Украины, отмечали авторы.