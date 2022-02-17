РФ продолжает наращивать группировку: появились новые спутниковые снимки войск в Беларуси

Отвода войск по-прежнему не наблюдается, более того, РФ перебрасывает свои войска все ближе к украинской границе. За последние несколько дней переброшено еще 7000 военных.

В Министерстве обороны РФ заявили об отводе части войск от границ с Украиной, однако новые спутниковые снимки не фиксируют отвода войска. Более того, переброска войск продолжается. Об этом сообщает Sky News.

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Спутниковые снимки компании Maxar показывают высокую военную активность России в Беларуси. В частности, на полигоне Осиповичи (Беларусь, Могилевская область) возведен полевой госпиталь, также там зафиксирована тренировочная деятельность.

[ + – ] Полевой лагерь в Осиповичах Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На аэродром Зябровка (Гомельская область, граничит с Черниговской областью Украины) прибыли ударные вертолеты. Среди них 12 вертолетов Ка-52 и 8 — Ми-8. Ранее здесь стояла другая военная техника, которая либо выводится из страны, либо переброшена в другие районы.

[ + – ] Зеленым подсвечены вертолеты Ми-8, а красным - Ка-52

В более высоком качестве появилось изображение понтонного моста через реку Припять всего в 5 км от Украины. Как пишут авторы, только по спутниковому изображению нельзя понять, сделали ли его исключительно в рамках учений "Союзная решимость 2022".

[ + – ] Мост через Припять, фото от 15 февраля Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Однако уже само наличие такой переправы сокращает время подъезда к Украине почти вдвое.

[ + – ] Красным отмечено время в пути старой дорогой, а синим с новой переправой через Припять

Также зафиксирована высокая военная активность в Бресте на железнодорожном вокзале. Туда прибыл эшелон техники с бронетехникой, военными и оборудованием. Дата снимка 16 февраля.

[ + – ] Эшелон с войсками и оборудованием Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Вместо реального отвода войск, как пишут в издании, Россия наоборот все ближе подбирается к украинской границе. Также продолжается переброска сил, в приграничные районы пришло еще 7000 военных. Министерство обороны РФ демонстрирует видео с отводом войск, но никто кроме ведомства и госканалов больше не публикует эшелоны, которые бы двигались от Украины.

Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк считает, что доказательством вывода войск были бы колонны с тяжелой техникой, медицинской поддержкой, потоком инженерной техники и продовольствия. А на данный момент такого нет. Ярким примером деэскалации стало бы отвод военных, прибывших из Дальнего Востока.

Напомним, США и Великобритания предупредили об увеличении войск РФ на границе с Украиной. В Госдепе также заявили, что войска РФ продолжают прибывать к границам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время заявляет, что Украину не пугают какие-либо даты вторжения. Украинские военные и полиция готовы защищать страну, а армия стала гораздо сильнее с 2014 года.