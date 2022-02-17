США и Великобритания предупредили об увеличении войск РФ на границе с Украиной

Американские разведчики уверены, что Москва может использовать как предлог для вторжения в Украину новости о неизвестных могилах мирных жителей, которых якобы убили ВСУ, о разработке США и Украиной химического оружия, и об отправке партизан для убийства украинцев из стран Запада.

Россия увеличила количество военных на границе с Украиной на 7 тысяч вопреки заявлениям Москвы об отводе войск в места постоянной дислокации. Об этом заявил представитель Белого дома в комментарии Associated Press.

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По оценкам западных специалистов, РФ сконцентрировала более 150 тыс. военных у востока, севера и юга Украины. Высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что некоторые военные прибыли 16 февраля.

В РФ стали больше распространять неправдивые сведения, которые в Кремле могут использовать как предлог для вторжения в Украину, пишет агентство.

[ + – ] Кремль перебрасывает дополнительную бронетехнику Фото: Atlantic Counsil

Такая информация включает в себя сообщения о неизвестных могилах мирных жителей, предположительно убитых украинскими военными, новости о разработке США и Украиной биологического или химического оружия, а также заявления направлении партизан для убийства украинцев из стран Запада.

Отметим, что Следком РФ 16 февраля возбудил против Украины уголовное дело по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором).

"В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями", – заявило российское ведомство.

Источник агентства говорил на условиях правах анонимности и не дал никаких доказательств озвученной информации.

Версия британских разведчиков

О наращивании военного потенциала РФ на границе с Украиной говорит и глава разведки обороны Британии Джим Хокенхалл, пишет Reuters.

Британские разведчики не наблюдают отвода войск РФ от украинских границ, отметил он.

[ + – ] Кремль перебрасывает танки Фото: The New York Post

По словам высокопоставленного военного, Кремль лишь наращивает мощь, что включает в себя переброску дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя к границам Украины.

Напомним, что Госдеп США предупреждал о выдвижении российских войск на боевые позиции. Спикер ведомства Нед Прайс говорил о наличии веских оснований полагать, что "русские говорят одно, а делают другое, пытаясь соврать и скрыть правду".

Фокус также писал о завершении 15 февраля совместных военных учений РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022". Минобороны России утверждало, что военныt возвращаются на ж/д и автотранспорте в места дислокации.

РФ со своей стороны обещает настаивать на том, чтобы в НАТО публично заявили о непринятии Украины в Альянс. В Киеве должны провозгласить нейтральный внеблоковый статус, считает глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.