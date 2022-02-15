В Минобороны РФ заявили об отводе войск от Украины, но исследователи CIT опровергают (видео)

Несмотря на заявления РФ об окончании совместных с Беларусью учений и отводе войск, аналитики говорят о том, что военные колонны продолжают двигаться в сторону украинской границы.

15 февраля в РФ заявили, что завершают совместные с Беларусью военные учения "Союзная решимость-2022" и отводят войска от границ с Украиной в свои гарнизоны. Об этом говорится в официальном заявлении спикера Минобороны генерала-майора Игоря Конашенкова.

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"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на ж/д и автотранспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинский колонн", — идется в заявлении Минобороны России.

Также ведомство опубликовало видео, на котором показывают отвод танков после учений. Также заявляется об отводе войск Южного военного из оккупированного Крыма. Особый акцент ставится на то, что уже организован вывоз техники.

Исследователи Conflict Intelligence Team и волонтеры IformNapalm не наблюдают отвода российских войск

Как сообщили независимые исследователи из CIT, на данный момент Россия не отводит войск от украинских границ. Более того, они фиксируют новые переброски к Украине.

"Никаких изменений "на земле" мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от нее), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе", — заявили исследователи Стране.

В волонтерской организации InformNapalm также утверждают, что нет никаких подтверждений об отводе кроме короткого видео. Кроме этого, в РФ заявили только об отводе войск из Западного и Южного военного округа, а о войсках, переброшенных из Восточного военного округа речи не идет.

Эксперты считают, что наступление РФ является маловероятным в отличие от того, что написали в британских Mirror и Sun. Если наступление и будет завтра, как пишут британские таблоиды, то оно обречено на провал. При этом в InformNapalm не исключают масштабных локальных действий в ОРДЛО. Они вполне возможны.

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