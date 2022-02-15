Россия может поставить главой оккупационной администрации в Украине Олега Царева, — FT

Западная разведка считает, что Олег Царев может быть замешан в сговоре с российским правительством по поводу захвата власти в Украине. Бывший народный депутат отрицает обвинения в свой адрес.

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Олег Царев, который в 2014 году сбежал в оккупированный Крым, может стать главой марионеточного режима в Украине в случае захвата российской оккупации Украины. Москва может назначить Царева и других людей на руководящие должности. Об этом сообщает издание OLTNEWS со ссылкой на Financial Times.

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По словам анонимного чиновника, имя Царева как возможного кандидата Путина для смены режима в Украине, было получено от разведки США. Информация стала доступной для разведывательного альянса Five Eyes. В него входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Это последнее предупреждение в серии подробных разведывательных операций США и их европейских союзников о намерениях президента России Владимира Путина захватить Украину и установить пророссийское правительство.

"Москва может назначить Олега Царева и других на руководящие роли в рамках этих усилий", — заявил представитель западной разведки.

Олег Царев рассказал журналистам, что Путин не планирует ставить его во главе захваченной власти в Украине, потому что он недостаточно важен. По его словам, он провел выходные оккупированном Россией Крыму в поисках своей собаки. Его не зовут на российские каналы, сам он не занимается политической деятельностью, а руководит тремя санаториями в Крыму.

"Это довольно забавная ситуация. Посмотри на меня. Меня даже не приглашают выступать на государственном (российском — Ред.) телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте", — сказал Царев Financial Times по телефону.

Напомним, в МИД Великобритании заявляли, что Россия планирует привести ко власти в Украине "пророссийского лидера". Дипломатическое ведомство заявило, что на эту роль планируют поставить экс-нардепа Евгения Мураева. Москва хочет поставить лояльное к России правительство, потому что планирует нападение на Украину. Кроме того, в британском МИД утверждают, что российские спецслужбы поддерживают связь с бывшими украинскими политиками, как Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев и Владимир Сивкович.

Тем временем, по данным журналистов CBS News, Российские войска начали выдвигаться на позиции для вторжения в Украину. По информации СМИ, выдвижение на позиции началось в воскресенье, 13 февраля. По достижению огневых рубежей, артиллерия РФ начнет боевое развертывание сил и средств для предстоящей атаки.