Росія може поставити головою окупаційної адміністрації в Україні Олега Царьова, — FT

Західна розвідка вважає, що Олег Царьов може бути замішаний у змові з російським урядом щодо захоплення влади в Україні. Колишній народний депутат заперечує звинувачення на свою адресу.

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олег Царьов, який у 2014 році втік до окупованого Криму, може стати головою маріонеткового режиму в Україні в разі захоплення російської окупації України. Москва може призначити Царьова й інших на керівні посади. Про це повідомляє видання OLTNEWS із посиланням на Financial Times.

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За словами анонімного чиновника, ім'я Царьова як можливого кандидата Путіна для зміни режиму в Україні було отримано від розвідки США. Інформація стала доступною для розвідувального альянсу Five Eyes. До нього входять США, Великобританія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Це останнє попередження в серії докладних розвідувальних операцій США та їхніх європейських союзників щодо намірів президента Росії Володимира Путіна захопити Україну та встановити проросійський уряд.

"Москва може призначити Олега Царьова й інших на керівні ролі в межах цих зусиль", — заявив представник західної розвідки.

Олег Царьов розповів журналістам, що Путін не планує ставити його на чолі захопленої влади в Україні, бо він недостатньо важливий. За його словами, він провів вихідні в окупованому Росією Криму в пошуках свого собаки. Його не кличуть на російські канали, сам він не займається політичною діяльністю, а керує трьома санаторіями в Криму.

"Це досить кумедна ситуація. Подивися на мене. Мене навіть не запрошують виступати на державному (російському — Ред.) телебаченні, бо я недостатньо важливий. Я директор санаторію в Ялті", — сказав Царьов Financial Times телефоном.

Нагадаємо, у МЗС Великобританії заявляли, що Росія планує привести до влади в Україні "проросійського лідера". Дипломатичне відомство заявило, що на цю роль планують поставити екснардепа Євгена Мураєва. Москва хоче поставити лояльний до Росії уряд, бо планує напад на Україну. Крім того, у британському МЗС стверджують, що російські спецслужби підтримують зв'язок із такими колишніми українськими політиками як Микола Азаров, Сергій Арбузов, Андрій Клюєв і Володимир Сівкович.

Тим часом, за даними журналістів CBS News, російські війська почали висуватися на позиції для вторгнення в Україну. За інформацією ЗМІ, висування на позиції розпочалося в неділю, 13 лютого. По досягненню вогневих рубежів, артилерія РФ почне бойове розгортання сил і засобів для майбутньої атаки.