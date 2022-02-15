Путин планирует свергнуть власть в Киеве и вернуть РФ статус супердержавы - экс-глава разведки Израиля

Происходящее в последние дни и недели — историческое событие, в центре которого — дерзкое решение Путина вернуть Украину под влияние Москвы.

Бывший главы исследовательского отдела военной разведки Израиля (АМАН), генерал Армии обороны Израиля в отставке, ныне глава Института политики и стратегии в частном университете Райхмана Амос Гилад считает, что Россия намерена начать вторжение в Украину, чтобы вернуть нашу страну, а потом и другие государства, ранее входившие в состав СССР, под прямое влияние Москвы, пишет израильское издание "Едиот Ахронот".

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Таким образом, Россия вновь бросит вызов США как единственной оставшейся в мире супердержаве. Происходящее в последние дни и недели — историческое событие, в центре которого — дерзкое решение Путина вернуть Украину, уверен Гилад.

Целью Москвы является свергнуть нынешнюю власть в Киеве и поставить лояльную к себе, которая объявит об отказе Украины от планов вступления в НАТО, как он это сделал в Казахстане и Грузии.

При этом Россия готова сосредоточить огромные экономические усилия и военную мощь для достижения поставленной цели, даже если для этого придется пойти на непосредственный конфликт с США.

Решение Путина базируется на уверенности в том, что США и страны Европы находятся сейчас в слабой позиции. Этот момент должен сыграть ему на руку и позволить, при поддержке восходящей силы Китая, вернуться в качестве центрального игрока на мировую арену.

Президенты КНР и России, похоже, окончательно решили объединить силы в борьбе против ключевого соперника — США, отмечает Гилад.

В России понимают, что ставят себя под угрозу жестких западных экономических санкций, но можно предположить, что готовы пойти на риски, особенно с опорой на Китай.

Гилад отмечает, что, если Кремлю удастся сменить власть в Киеве, это пошатнет баланс сил не только в Европе, но и во всем мире.

Новая политическая реальность развяжет руки Ирану и обеспечит ему индустриальную тишину. Если будет достигнуто ядерное соглашение, Иран получит дополнительную отсрочку и сможет втайне продолжать совершенствовать свой ядерный потенциал при отсутствии экономических санкций.

Также, если Кремлю удастся подчинить Украину, то Путин дальше продолжит собирать остальные земли-республики бывшего СССР.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска начали выдвигаться на позиции для нападения на Украину.