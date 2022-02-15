Путін планує повалити владу в Києві та повернути РФ статус супердержави — ексглава розвідки Ізраїлю

Те, що відбувається останніми днями і тижнями, — історична подія, в центрі якої — зухвале рішення Путіна повернути Україну під вплив Москви.

Колишній глава дослідницького відділу військової розвідки Ізраїлю (АМАН), генерал Армії оборони Ізраїлю у відставці, нині голова Інституту політики та стратегії у приватному університеті Райхмана Амос Гілад вважає, що Росія має намір розпочати вторгнення в Україну, щоб повернути нашу країну, а потім і інші держави, які раніше входили до складу СРСР, під прямий вплив Москви, пише ізраїльське видання "Едіот Ахронот".

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Таким чином, Росія знову кине виклик США як єдиній супердержаві, що залишилася у світі. Те, що відбувається останніми днями і тижнями, — історична подія, в центрі якої — зухвале рішення Путіна повернути Україну, упевнений Гілад.

Метою Москви є скинути нинішню владу в Києві та поставити лояльну до себе, яка оголосить про відмову України від планів вступу до НАТО, як це зробили у Казахстані та Грузії.

При цьому Росія готова зосередити величезні економічні зусилля та військову міць для досягнення поставленої мети, навіть якщо для цього доведеться вдатися до безпосереднього конфлікту зі США.

Рішення Путіна базується на впевненості в тому, що США та країни Європи зараз перебувають у слабкій позиції. Цей момент повинен зіграти йому на руку і дозволити, за підтримки збільшуваної сили Китаю, повернутися як центральний гравець на світову арену.

Президенти КНР і Росії, схоже, остаточно вирішили об'єднати сили у боротьбі проти ключового суперника США, зазначає Гілад.

У Росії розуміють, що ставлять себе під загрозу західних економічних санкцій, але можна припустити, що готові піти на ризики, особливо з опорою на Китай.

Гілад зазначає, що якщо Кремлю вдасться змінити владу в Києві, це похитне баланс сил не тільки в Європі, а й у всьому світі.

Нова політична реальність розв'яже руки Ірану та забезпечить йому індустріальну тишу. Якщо буде досягнуто ядерної угоди, Іран отримає додаткове відстрочення і зможе потай продовжувати вдосконалювати свій ядерний потенціал за відсутності економічних санкцій.

Також, якщо Кремлю вдасться підкорити Україну, Путін далі продовжить збирати решту земель-республіки колишнього СРСР.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська почали висуватись на позиції для нападу на Україну.