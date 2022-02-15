У Міноборони РФ заявили про відведення військ від України, але дослідники CIT спростовують (відео)

Незважаючи на заяви РФ про закінчення спільних із Білоруссю навчань і відведення військ, аналітики говорять про те, що військові колони продовжують рухатися у бік українського кордону.

15 лютого в РФ заявили, що завершують спільні з Білоруссю військові навчання "Союзна рішучість-2022" та відводять війська від кордонів з Україною у свої гарнізони. Про це йдеться в офіційній заяві спікера Міноборони генерала-майора Ігоря Конашенкова.

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"У міру закінчення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації. Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали навантаження на залізничний та автотранспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військовий колон", — йдеться у заяві Міноборони Росії.

Також відомство опублікувало відео, на якому показують відведення танків після навчань. Також заявляється про відведення військ Південного військового з окупованого Криму. Особливий акцент на те, що вже організовано вивезення техніки.

Дослідники Conflict Intelligence Team і волонтери IformNapalm не спостерігають відведення російських військ

Як повідомили незалежні дослідники із CIT, наразі Росія не відводить військ від українських кордонів. Більше того, вони фіксують нові перекидання до України.

"Жодних змін "на землі" ми не бачимо. Ті колони, які були в дорозі, як рухалися в бік кордону (а не від неї), так і рухаються. Більше того, надходять нові повідомлення про відправлення нових підрозділів до кордону", — заявили дослідники Страні.

У волонтерській організації InformNapalm також стверджують, що немає жодних підтверджень щодо відведення крім короткого відео. Крім цього, в РФ заявили тільки про відведення військ із Західного та Південного військового округу, а про війська, перекинуті зі Східного військового округу не йдеться.

Експерти вважають, що наступ РФ є малоймовірним на відміну від того, що написали у британських Mirror і Sun. Якщо наступ і буде завтра, як пишуть британські таблоїди, він приречений на провал. При цьому InformNapalm не заперечують масштабних локальних дій в ОРДЛО. Вони цілком можливі.

Раніше Фокус писав про те, що ексглава розвідки Ізраїлю заявив про плани Путіна: на думку Райхмана Амос Гілада, Росія має намір здійснити вторгнення, щоб повернути нашу країну й інші держави, які входили до СРСР. Західна розвідка вважає, що РФ може поставити головою окупаційної адміністрації в Україні Олега Царьова. Колишній нардеп може бути замішаний у змові з російським урядом.