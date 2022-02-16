РФ будет настаивать на публичном отказе НАТО принимать Украину

Россия требует от Альянса отказа, а от Украины — провозглашение нейтрального статуса.

Российская сторона будет настаивать на том, чтобы Североатлантический Альянс публично объявил об отказе принимать Украину. Об этом 16 февраля заявил глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет издание Риа-Новости.

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"РФ будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принятия Украины в свои ряды. Киев должен провозгласить свой нейтральный внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", — заявил Гаврилов во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

15 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу возможного вторжения России в Украину. Он обозначил важные тезисы, но один из главных — Штаты будут участвовать в войне, если РФ вторгнется на территорию Украины.

Украина направила в Североатлантический Альянс запрос о помощи на случай "масштабных чрезвычайных ситуаций". В запросе были указаны спецмашины, средства разминирования, медикаменты и спасательное оборудование.

В Министерстве обороны Британии считают, что под предлогом вторжения Россия хочет изменить отношения Украины с НАТО. Министр обороны Великобритании заявил, что "россияне не убрали ноги с педали газа" и риск вторжения никуда не делся.