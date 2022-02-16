"Не сняли ноги с педали газа": в Минобороны Британии заявляют о сохранении риска вторжения РФ

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, Россия хочет под угрозой вторжения изменить отношения Украины с НАТО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что масштаб развертывания российских войск у границ с Украиной говорит о готовности вторжения. Об этом глава ведомства заявил в эфире Sky News.

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По словам министра, масштабы развертывания российских войск у украинских границ говорит о желании Москвы изменить отношения с НАТО. Этого они пытаются достичь под угрозой вторжения. Данные разведки говорят, что РФ сосредоточила 60% всей сухопутной боевой мощи и значительную флотилию на морях.

"С украинской точки зрения они окружены очень большими силами подготовленных войск. Я думаю, что ничего не закончилось, они (россияне, — Фокус) не убрали ногу с педали газа. Готовность — это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", — заявил Уоллес.

Также британский министр заявил, что когда он был солдатом, то войска не создавали банки крови и не разворачивали полевые госпитали, а также не перебрасывали стратегическое вооружение на обычных учениях.

Напомним, в Минобороны РФ заявляли о завершении части военных учений и отводе войск от Украины. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг пока не видит доказательств деэскалации. Исследователи CIT и волонтеры InformNapalm не подтвердили отвода войск.