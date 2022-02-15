"Не увидели признаков деэскалации": в НАТО не подтвердили отвода российских войск

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что они продолжают следить за войсками РФ, но на данный момент признаков снижения количества войск у украинских границ нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока не подтверждает российское заявление об отводе части войск от украинских границ. Об этом передает DW с пресс-конференции перед заседанием министров обороны членов Альянса в Брюсселе.

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"Из Москвы поступают сигналы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма. Но пока мы не увидели никаких признаков деэскалации на месте событий", — заявил Столтенберг.

При уточняющем вопросе журналистов, означает ли это, что заявление российского Министерства обороны неправдиво, Столтенберг заявил, что на данный момент нет признаков снижения количества войск РФ у границ Украины. Однако Альянс продолжает отслеживать ситуацию и следить за действиями Кремля.

Йенс Столтенберг также отметил, что ситуация с предыдущего скопления войск весной 2021 года по сути не меняется. Россия перебрасывает войска, но это не говорит об уменьшении напряжения, техника остается у границ. Именно технику сложнее всего доставлять, а солдат можно перебросить гораздо быстрее.

Напомним, сегодня, 15 февраля в Минобороны РФ заявили об отводе части войск от Украины, но исследователи CIT и волонтеры из InformNapalm не подтверждают этого. Более того, они продолжают фиксировать новые колонны российских войск.

Британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что РФ начнет вторжение в Украину уже завтра в 3:00 с ракетных ударов. В операции примет участие 200 000 военных.