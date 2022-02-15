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Военный Фокус Российско-украинская война

"Не увидели признаков деэскалации": в НАТО не подтвердили отвода российских войск

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нато об отводе российских войск
Фото: DW | Йенс Столтенберг утверждает, что на данный момент признаков отвода войск нет

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что они продолжают следить за войсками РФ, но на данный момент признаков снижения количества войск у украинских границ нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока не подтверждает российское заявление об отводе части войск от украинских границ. Об этом передает DW с пресс-конференции перед заседанием министров обороны членов Альянса в Брюсселе.

"Из Москвы поступают сигналы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма. Но пока мы не увидели никаких признаков деэскалации на месте событий", — заявил Столтенберг.

При уточняющем вопросе журналистов, означает ли это, что заявление российского Министерства обороны неправдиво, Столтенберг заявил, что на данный момент нет признаков снижения количества войск РФ у границ Украины. Однако Альянс продолжает отслеживать ситуацию и следить за действиями Кремля.

Йенс Столтенберг также отметил, что ситуация с предыдущего скопления войск весной 2021 года по сути не меняется. Россия перебрасывает войска, но это не говорит об уменьшении напряжения, техника остается у границ. Именно технику сложнее всего доставлять, а солдат можно перебросить гораздо быстрее.

Напомним, сегодня, 15 февраля в Минобороны РФ заявили об отводе части войск от Украины, но исследователи CIT и волонтеры из InformNapalm не подтверждают этого. Более того, они продолжают фиксировать новые колонны российских войск.

Британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что РФ начнет вторжение в Украину уже завтра в 3:00 с ракетных ударов. В операции примет участие 200 000 военных.