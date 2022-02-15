"Не побачили ознак деескалації": у НАТО не підтвердили відведення російських військ

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вони продовжують стежити за військами РФ, але наразі ознак зниження кількості військ біля українських кордонів немає.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поки що не підтверджує російську заяву про відведення частини військ від українських кордонів. Про це повідомляє DW з пресконференції перед засіданням міністрів оборони членів Альянсу в Брюсселі.

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"З Москви надходять сигнали про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму. Але поки що ми не побачили жодних ознак деескалації на місці подій", — заявив Столтенберг.

При уточнювальному запитанні журналістів, чи це означає, що заява російського Міністерства оборони неправдива, Столтенберг заявив, що наразі немає ознак зниження кількості військ РФ біля кордонів України. Проте Альянс продовжує відстежувати ситуацію та слідкувати за діями Кремля.

Єнс Столтенберг також зазначив, що ситуація з попереднього накопичення військ навесні 2021 року, по суті, не змінюється. Росія перекидає війська, але це говорить про зменшення напруги, техніка залишається біля кордонів. Саму техніку найскладніше доставляти, а солдатів можна перекинути набагато швидше.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про відведення частини військ від України, але дослідники CIT та волонтери з InformNapalm не підтверджують цього. Понад те, вони продовжують фіксувати нові колони російських військ.

Британські таблоїди The Sun і Mirror заявили, що Росія почне вторгнення в Україну вже завтра о 3:00 з ракетних ударів. В операції візьмуть участь 200 тисяч військових.