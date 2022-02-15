РФ почне вторгнення в Україну о 3:00 16 лютого з ракетних ударів, — The Sun і Mirror

За даними журналістів, у військовій операції братимуть участь 200 тисяч військовослужбовців, які дислокуються на кордоні з Україною, на окупованому Донбасі та Білорусі.

У середу, 16 лютого, Кремль о 03:00 ночі віддасть наказ на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це пише британський таблоїд The Mirror, посилаючись на дані американської розвідки.

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Як зазначають журналісти, вторгнення РФ в Україну може початися з ракетних ударів по військових та урядових будівлях, після чого російські танки перетнуть державний кордон. Водночас бойові кораблі-амфібії можуть атакувати південне узбережжя.

Джерела стверджують, що військова інтервенція здійснюватиметься з кількох напрямків — з півдня, сходу та півночі України.

"Високопоставлений американський інсайдер The Mirror попередив нашу команду в Києві простим повідомленням: "О 3-й ранку в середу (16 лютого — ред.)", — сказано в матеріалі журналістів.

За останніми даними, Росія сконцентрувала на кордоні України 126 тисяч військових із важкою технікою, і в сусідній Білорусі перебувають ще 80 тисяч "лояльних" Москві солдатів. Ще кілька підрозділів з особовим складом перебувають у Чорному морі. Інсайдери припускають, що Росія може підлаштувати диверсію, щоб отримати привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

"У той час, коли частина російських військ поверталася на свої бази, біля кордонів були розгорнуті машини, здатні встановлювати мінні поля розміром у кілька футбольних полів. Є побоювання, що вони також розгорнули термобаричні вогнемети ("Джміль" — ред.)", — додали журналісти The Mirror.

Інформацію про те, що вторгнення РФ в Україну розпочнеться о 3:00 ночі 16 лютого, також публікує ще один британський таблоїд The Sun. Джерела в американській розвідці розповіли, що для військової операції Москва задіяє ракетні підрозділи та 200 тисяч своїх військовослужбовців.

"Майже 130 тисяч людей залишаються на східних і південних кордонах України, на півночі — 40 тисяч лояльних до Москви білоруських військовослужбовців. Ще 30 тисяч людей дисклокуються на непідконтрольному Києву Донбасі. Американська розвідка повідомила, що найімовірнішим часом для наказу Путіна (про вторгнення — ред.) буде 3 година ночі", — додали журналісти.

Ще 30 тисяч проросійських сепаратистів протистояли захисникам України в захопленому анклаві Донбасу.

Нагадаємо, 14 лютого телеканал CBS News повідомив про те, що російські війська почали висуватися на позиції для нападу на Україну. Після того, як підрозділи досягнуть бойових рубежів, артилерія Росії почне бойове розгортання сил і засобів для майбутньої атаки.

14 лютого прем'єр-міністр Борис Джонсон також попереджав, що РФ може розпочати вторгнення в Україну в найближчі 48 годин. За словами прем'єра Великобританії, у президента Росії Володимира Путіна ще є шанс запобігти новій війні та відійти від "краю прірви"