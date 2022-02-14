Росія може розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих 48 годин, — Джонсон (відео)

За словами британського прем'єра, є безліч доказів, що Москва готує військову операцію, проте Володимир Путін має шанс "відійти від краю прірви".

Підготовка повномасштабного вторгнення РФ в Україну триває повним ходом і військова інтервенція може бути здійснена в найближчі 48 годин. Про це попередив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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За його словами, ситуація довкола українського кордону "дуже небезпечна".

"Ознаки вказують на те, як ви вже чули від президента Байдена, що це (вторгнення в Україну — ред.) може статися вже в найближчі 48 годин. Це вкрай тривожно", — заявив Борис Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів про неймовірний початок повномасштабних бойові дії.

Прем'єр-міністр Великобританії також зазначив, що президент Росії Володимир Путін має шанс запобігти війні в Україні та "відійти від краю прірви".

"На українському кордоні зосереджено майже 130 тисяч солдатів. Є безліч інших ознак, які показують, що триває серйозна підготовка до вторгнення. Ми повинні розуміти, що це дуже, дуже небезпечна ситуація. Ми знаходимося на краю прірви. Але президент Путіна ще має час, щоб відступити. І ми закликаємо всіх до діалогу, до розмови і до того, щоб росіяни запобігли цьому. Усі у Великій Британії бачать, якою катастрофічною помилкою це буде для Росії", — додав Борис Джонсон у коментарі журналістам.

Цього тижня Борис Джонсон запланував візити до європейських країн, за допомогою яких глава британського уряду "постарається об'єднати західних союзників проти загрози російського вторгнення".

Резиденція прем'єр-міністра Великобританії вже попередила, що військова інтервенція Росії в Україну матиме "катастрофічні наслідки" для обох сторін. Як зазначає видання The Telegraph, Сполучене Королівство "вносить останні штрихи" до нового пакету санкцій щодо Москви, які будуть введені у разі, якщо Кремль зважиться на широкомасштабне вторгнення.

[ + – ] Борис Джонсон розповів, коли РФ може розпочати вторгнення в Україну

Нагадаємо, 13 лютого відбулася телефонна розмова президентів США й України Джо Байдена та Володимира Зеленського, під час якої американський лідер пообіцяв Києву підтримку, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення.

Також повідомлялося, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сумнівається, що 15 чи 16 лютого РФ розпочне військову інтервенцію в Україну.